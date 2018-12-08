شاومي تعرض نسخة 5G من هاتفها "Mi Mix 3" في الصين

في سياق تباهي شركات الهواتف بكامل استعداداتها لاستقبال تقنيات الجيل الخامس عرضت شركة شاومي نسخةً من هاتفها التي أطلقته مؤخراً Mi Mix 3؛ لكن تحاكي تقنيات الجيل الخامس خلال مؤتمر عقد في الصين الأسبوع الماضي، حيث أوضحت الشركة عدداً من العمليات التي يمكن إجراءها على الهاتف من تصفح الانترنت لبث مقاطع الفيديو بسرعة فائقة تتوافق مع سرعات شبكات الجيل الخامس.





وأسوة بهواتف الجيل الخامس فأن Mi Mix 3 5G يعمل بمعالج كوالكوم الذي كشفت عنه الشركة مؤخراً سنابدراجون 855 وبالتوافق مع مودمها X50 5G حيث ستصل سرعة التنزيل فيه بحد أقصى 2 جيجابايت في الثانية، فيما أن نسخة Mi Mix 3 الحالية تعمل بمعالج سنابدراجون 845 الذي يعد عاملاً مشتركاً في أغلب الهواتف التي أطلقت العام الحالي بمعالجات كوالكوم.



