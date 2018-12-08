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الإنتاج الحربي: مشروعات المحامين الجديدة فائدة للنقابة والبلد بأكملها ‎

السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:04 م
الإنتاج الحربي: مشروعات المحامين الجديدة فائدة للنقابة والبلد بأكملها ‎
اللواء محمد العصار - وزير الإنتاج الحربي
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منى صموئيل
 
كشف اللواء ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، عن دور الشركة بمشروع إنشاء 3 مستشفيات ومول تجاري لنقابة المحامين. 

وقال "السرتي" خلال تصريح له عبر برنامج "الأفوكاتو" المذاع على قناة القاهرة والناس 2، تقديم دكتور أيمن عطا الله، إن دور الشركة أعداد التصميمات الخاصة بالمشروع، ومستندات الطرح على الشركات المتخصصة، ودراسة العطاءات وترشيح الأنسب للنقابة المحامين للتعاقد معها، ومتابعة التنفيذ المقرر له 3 سنوات.  

وأوضح: "المشروع يتضمن إنشاء المستشفيات بالفرش الطبي الخاص بها، وتلك المشروعات بالتأكيد إضافة لنقابة المحامين، والبلد بأكملها".

 وفي ذات السياق، أشار "السرتي" إلى أن الشركة تتعاون مع النقابة في عدة مشروعات منها إنشاء مبنى النقابة في شارع رمسيس، معلنا انتهاء المرحلة الأولى منه، إضافة لمبنيي النقابة في المنيا وأسوان.‎

المزيد عن: مصر مشروعات نقابة المحامين اللواء ماجد السرتي الإنتاج الحربي
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