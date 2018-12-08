محمد منير يتوج بلقب الأسطورة في داف باما الألمانية للمرة الثانية

حصل الكينج محمد منير على لقب "الأسطورة" لعام 2018 للمرة الثانية على التوالي، ليتربع على عرش جوائز داف باما الألمانية، على أن يتسلم الجائزة في حفل التكريم الرسمي بمدينة دبي الإماراتية يوم 21 ديسمبر الجاري.





وكان محمد منير قد حصل على هذه الجائزة للمرة الأولى عام 2016، ليحصل عليها مرة ثانية هذا العام عن مشواره الفني الحافل بالإنجازات.





وعلى جانب آخر، تمكن محمد منير من الدخول الى قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وذلك من خلال أغنيته الجديدة "طاق طاقية" التي طرحها عبر قناته الرسمية على الموقع ذاته.





طاق الطاقية من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، ألحان محمد رحيم وهى واحدة من 3 أغان تعاون فيها منير مع الملحن والموزع محمد رحيم.



