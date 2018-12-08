نقيب المحامين: فائدة قرض بناء المستشفيات والمول التجاري جيدة جدًا

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن قرض بناء ثلاث مستشفيات عالمية التجهيز ومول تجاري بقيمة إجمالية 172 مليون يورو بفائدة 1.43%، عرض على مجلس النقابة وتم الإتفاق بالإجماع على قبوله بشرط أن لايكون هناك ضمانة من نقابة المحامين للقرض إلا المشروعات المقامة بشأنه.





وأضاف "عاشور"، خلال حواره ببرنامج "الأفوكاتو" على فضائية "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أن هذا يعني أن نقابة المحامين لاتقدم خطاب ضمان، أو ترهن أحد أموالها الحالية أو المستقبلية خارج هذا المشروع، ولاتقدم أي ضمانة سوى المشروعات الأربعة موضوع التمويل.





وتابع، أن الشرط الثاني للقرض أن إدارة المنظومة المتعلقة بتحديد الشركة التى يرسي عليها العطاء يتم دون تدخل من النقابة، وتسند للقوات المسلحة من خلال وزارة الإنتاج الحربي.



