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الشرطة الصينية تغلق 1100 حساب على مواقع التواصل

السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:00 م
الشرطة الصينية تغلق 1100 حساب على مواقع التواصل
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وكالات
 
نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الشرطة قولها، اليوم السبت، إنّها أغلقت 1100 حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى 31 موقعاً إلكترونياً هذا العام بسبب ممارستها أنشطة غير قانونية مثل بث تعليقات مسيئة واستفزازية أو الابتزاز.



وقالت شينخوا نقلاً عن وزارة الأمن العام إن الشرطة وجدت أن بعض حسابات التواصل الاجتماعي على تطبيقي وي شات المملوك لشركة تنسينت وويبو المملوك لشركة سينا لفقت اتهامات ضد شركات وأفراد.



وأضافت شينخوا أن الحسابات أرسلت بعد ذلك معلومات سلبية على الإنترنت وطالبت بفدية مقابل حذفها.



وشددت الصين في السنوات الأخيرة قواعدها الصارمة للرقابة على الإنترنت بإصدار قانون جديد لفرض قيود على وسائل الإعلام وإجراءات رقابية على المواقع الإعلامية والحملات الدعائية لحذف المحتوى الذي يعتبر غير مقبول.



وأغلقت السلطات هذا العام حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لأسباب تراوحت من نشر محتوى بذيء وإشاعات عن المشاهير إلى مقالات اعتبرتها الرقابة غير سليمة من الناحية السياسية.
المزيد عن: مواقع غلق حساب الشرطة الصينية التواصل 1100
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