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الميرور تمنح صلاح أعلى تقييم بعد هاتريك بورنموث

السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:01 م
الميرور تمنح صلاح أعلى تقييم بعد هاتريك بورنموث
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منى العوضي
 
حصل الفرعون المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي على أعلى تقييم بعد انتهاء مباراة فريقه أمام فريق بورنموث في الدوري. 

وفاز فريق ليفربول على بورنموث بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح هاتريك في شباك بورنموث ليصعد "مو" لصدارة هدافين البريميرليج، برصيد 10 أهداف بالتساوي مع لاعب أرسنال أوباميانج.

وحصل محمد صلاح على أعلى تقييم من صحيفة الميرور البريطانية بـ 9 من 10.

ووصفت الصحيفة أداء صلاح بأنه يعود لأفضل مستوى له وسجل ثلاثية رائعة، والهدف الثالث كان رائعًا.

المزيد عن: محمد صلاح ليفربول بورنموث الدوري الانجليزي
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