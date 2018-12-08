ليلى علوي تكشف سر رشاقتها.. وهذه نصيحتها (فيديو)

أكدت الفنانة ليلى علوي، على أن الطريقة السليمة لخسارة الوزن هي اتباع نظام غذائي، مع أحد الأطباء المتخصصين في هذا الشأن، وتقليل كميات الأطعمة الذي يتناولها الشخص في اليوم الواحد.

وقالت "علوي" في تصريحاتها إلى برنامج "It's ShowTime" عبر فضائية CBC،: لو هقول نصيحة لأيّ حدّ عاوز يخسّ مش بسرعة، إنو يأكل خمس مرات في اليوم، ويشرب مياه كتير جدًّا، ويفضل لو شرب مياه دافية، ونحاول إننا ناكل 4 أو 5 مرات على الأقل علشان بيخلي الحرق أكتر.