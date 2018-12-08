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نجلاء سامي: "سواق التوك توك مابقاش يترفض لما يتقدم لعروسة زي زمان"

السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:59 م
نجلاء سامي: سواق التوك توك مابقاش يترفض لما يتقدم لعروسة زي زمان
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هدى عبدالرازق
 
قالت نجلاء سامي، نقيب سائقي التوك توك، إن النظرة إلى "التوك توك" تغيرت الآن، مضيفة: "سواق التوك توك مبقاش يترفض لما يتقدم لعروسة زي زمان".

وأشارت "سامي"، خلال حوارها ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم السبت، إلى أن هناك متعلمين كثيرين يعملون على "التوك توك"، باإضافة إلى وجود موظفين بالدولة يعملون على "التوك توك" لزيادة دخلهم.

وأضافت: "مش كل سواقين التوك توك بلطجية، وكل مجال فيه الحلو والوحش"، منوهه بأن عدم ترخيص "التوك توك" السبب في عدم القدرة على محاسبة المخالفين من السائقين.
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