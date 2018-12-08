نجلاء سامي: "سواق التوك توك مابقاش يترفض لما يتقدم لعروسة زي زمان"

قالت نجلاء سامي، نقيب سائقي التوك توك، إن النظرة إلى "التوك توك" تغيرت الآن، مضيفة: "سواق التوك توك مبقاش يترفض لما يتقدم لعروسة زي زمان".





وأشارت "سامي"، خلال حوارها ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم السبت، إلى أن هناك متعلمين كثيرين يعملون على "التوك توك"، باإضافة إلى وجود موظفين بالدولة يعملون على "التوك توك" لزيادة دخلهم.



