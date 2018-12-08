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زعيمة اليمين تدعو ماكرون للاستجابة لـ"معاناة" السترات الصفراء

السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:55 م
زعيمة اليمين تدعو ماكرون للاستجابة لـمعاناة السترات الصفراء
مارين لوبان
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وكالات
 
طالبت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرّف، مارين لوبان، السبت الرئيس إيمانويل ماكرون باتخاذ "إجراءات قوية وفورية" للاستجابة لـ"معاناة" متظاهري "السترات الصفراء".



وعلى هامش لقاء مع الحزب القومي الفلمنكي "فلامس بيلانغ" حول الميثاق العالمي للهجرة قالت لوبن "يجب على ماكرون أن يدرك حجم المعاناة الاجتماعية وأن يتّخذ إجراءات قوية وفورية".



وشارك في اللقاء ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وتابعت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرّف "أدعو مرة جديدة رئيس الجمهورية إلى فهم المعاناة التي يتم التعبير عنها، وإلى الاستجابة لها بالخروج من الإليزيه والإقلاع عن سياسة التقوقع".



وأكد لوبان أنّ "ردّ رئيس الجمهورية لا يمكنه أن يكون أمنياً فقط".



وتظاهر السبت عشرات الآلاف من حركة "السترات الصفراء" في تحرك احتجاجي جديد شهدته فرنسا حيث جرت تجمعات سلمية في المناطق، فيما شهدت باريس مواجهات استدعت تدخّل الآليات المصفّحة.



وبعيد الظهر أعلنت الشرطة الفرنسية أنّ حصيلة التوقيفات في مختلف أنحاء البلاد بلغت نحو ألف موقوف.
المزيد عن: مارين لوبان اليمين السترات الصفراء الاستجابة إيمانويل ماكرون
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