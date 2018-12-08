عرض لأزياء الموضة العالمية في معبد "دندور" الفرعوني (صور)









نظم متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية عرض خاص بتصميمات الأزياء الحديثة بعنوان "مجموعة الفنون الحرفية" وأقيم العرض بالقاعة التي تضم معبد "دندور" أحد المعابد المصرية القديمة والذي يرجع تاريخ بناؤه لعهد الإمبراطور الروماني "أغسطس".





وجاءت التصميمات من خامات حديثة ولكن وفقًا لتصميمات الملابس لدى المصري القديم، وبعضها من ثقافات أخرى ولكن الرابط الذي يجمع بينها جميعًا أنها اتبعت طريقة التصنيع التراثية لكل بلد.





ومن جانبه قال تامر المنشاوي الباحث في علم الآثار المصرية القديمة، إن معبد دندور معبد مصري قديم من العصر الروماني كان موجودًا في النوبة ويوجد الآن في متحف المتروبوليتان بنيويورك عام 1978م.





وأضاف المنشاوي أن المعبد كان يقع على الشاطئ الغربي وعلى بُعد 78 كم إلى الجنوب من أسوان أمام قرية دندور، وقد شيد المعبد في عهد القيصر أغسطس الذي أهداه إلى الآلهة إيزيس وأزوريس وأيضًا إلى شخصين عاديين اعتبرا بطلىي حرب هما باديسة (والذي يعنى اسمه عطية إيزيس)، وبا حور (والذي يعنى اسمه عبد حوريس).





وعن نقل المعبد قال المنشاوي إنه تم نقل المعبد من مكانه الأصلي في عام 1963م لإنقاذه من الغرق بعد بناء السد العالي بأسوان، وتقديرا للجهد الذي بذلته أمريكا في الحفاظ على آثار النوبة من الغرق تم إهداء معبد دندور إلى الحكومة الأمريكية، والتي قامت بنقله إلى نيويورك.





وأشار المنشاوي إلى أن عملية النقل كانت شاقة حيث أن حجارة المعبد تزن أكثر من 800 طن وتبلغ أكبر قطعة حجرية 6.5 طن، وتم نقله في 661 صندوق عام 1967م ومنحه لمتحف المتروبوليتان، والذي قام بإجراء تعديل كبير في المتحف أوائل السبعينيات لتشييد جناح جديد ليشغله معبد دندور الذي أعيد تركيبه بنفس شكله القديم.