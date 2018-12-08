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قائمة طلائع الجيش لمواجهة الأهلي

السبت 08/ديسمبر/2018 - 07:52 م
قائمة طلائع الجيش لمواجهة الأهلي
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علي نبوي
 
أعلن البلجيكي لوك إيميل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، قامة فريقه لمواجهة الأهلي مساء غد الأحد على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من :-

محمد بسام ومحمد شعبان وأحمد سامي وعلي الفيل وخالد سطوحي وأبو المجد بوشا وعاصم صلاح وإسلام سري ومؤمن إبراهيم وحسن ماوندا وأحمد كابوريا وأحمد سمير وعموري وحسن يوسف ومصطفي محمد وأحمد جعفر وفرانك ستيفن ومحمد رزق.
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