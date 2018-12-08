صحف المغرب تبرز "هاتريك" محمد صلاح في شباك بورنموث

سلطت الصحافة المغربية فى الوقت الحالى على 4 مشاهد فى ثانى أيام بعثة الإسماعيلى بمدينة الدار البيضاء.





حيث ذكرت صحيفة ” البطولة ” الإجتماع الذى عقده المهندس إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلى مع لاعبيه قبيل السفر إلى المغرب وطالبهم بضرورة بذل قصارى جهدهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الرجاء لمواصلة المشوار العربى.





كما نشرت نفس الصحيفة ما فعله المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى خلال مباراة فريقه ضد بورنموث بعدما أحرز ” هاتريك “، وذلك تحت عنوان ” صلاح ينفجر فى وجه بورنموث بهاتريك سينمائى “.





وأكدت أيضًا أن هزيمة المنتخب المغربى للكرة الشاطئية من نظيره المصرى ضمن منافسات أمم أفريقيا المقامة بمدينة شرم الشيخ بنتيجة نصف دستة أهداف مقابل هدف، تعد خسارة قاسية.





فى حين أبرزت صحيفة ” هبة سبور ” أن الأسبانى كارلوس جاريدو المدير الفنى للرجاء، حدد شرطين لتجديد تعاقده مع فريقه بعدما ظهر العديد من المشكلات عقب التتويج بكأس الكونفدرالية على حساب فيتا كلوب الكونغولى.





والجدير بالذكر أن الإسماعيلى سيحل ضيفًا على الرجاء مساء الثلاثاء المقبل، فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال على ملعب محمد الخامس.



