ريال مدريد يتجه نحو بناء المستقبل.. ويرصد أمواله الطائلة لهذا اللاعب !
السبت 08/ديسمبر/2018 - 07:40 معمر عبدالعزيز
ألمحت تقارير صحفية اسبانية، إلى أن ريال مدريد الاسباني يلعب لـ"المستقبل"، حيث أن صفقات النادي كلها مواهب شابّة، بينما البرازيلي نيمار دا سيلفا هو اللاعب الوحيد الذي سيفتح النادي خزائنه لكي يدفع أموال طائلة لـ أجله.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ABC" الاسبانية، فإن ريال مدريد يرى في نيمار اللاعب الوحيد الذي يستحق الأموال المدفوعة، هو وكيليان مبابي الأفضل بالنسبة لريال مدريد، خلاف ذلك فإن النادي سيسير على نفس النهج والذي يسير عليه منذ أربع سنوات، التوقيع مع أفضل المواهب.
وحاليا النادي قادم على امتلاك 3 لاعبين سيُحسنون العُمق الهجومي للفريق وهُم الإسباني ابراهيم دياز والارجنتيني بالاسيوس والبرازيلي رودريجو جوس.
ويعتقد الاسباني الشاب، لاعب مانشستر سيتي ابراهيم دياز، أن مستقبله فقط في ريال مدريد، وسيكون حُرا للتفاوض في يناير، وعقده ينتهي في يوليو، وسيكون انتقاله مجاني.
وكيل اعمال دياز هو شقيق بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وهو من براعم نادي ملقا، وحاول برشلونة ضم اللاعل ولكن ملقا رفض مُباشرة، فتوجه السيتي نحوه وضمه لـ أكاديمية مانشستر سيتي.
أما عن رودريجو جوس "جوهرة البرازيل" فهو جناح خالص سيدخل عامه الـ18 في 9 يناير القادم وبالتالي يستطيع اللعب في ريال مدريد، ولكن أولوية النادي تتمثل في إستمرار اعارته وأن يأتي الموسم القادم، هو حاليا في مدريد، تواصل مع مارسيلو وكاسميرو وصديقه فينسيوس جونيور.
مارسيلو وكاسميرو يُوليان إهتمام كبير للبرعم البرازيلي فينسيوس في ريال مدريد، والأمر كذلك الآن لرودريجو.
إيزيكيل بالاسيوس هو تعزيز ريال مدريد في خط الوسط، النادي يتحدث مع مُحامي اللاعب ورئيس النادي الذي يتواجد في مدريد حاليا، وقد أكد رئيس الريفير أن ريال مدريد دخل سباق مع روما والانتر ولكن ريال مدريد كان السباق بسبب العرض المالي.
ريال مدريد سيُنهي الصفقة قريباً بحوالي 20 مليون يورو، بالاسيوس الآن بسن الـ20، وسيأتي لريال مدريد من أجل اللعب في وسط الميدان، هو لاعب بشخصية قوية في الملعب.
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