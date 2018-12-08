الجيش الإسرائيلي يعثر على نفق آخر على حدود لبنان

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له: "كشفت قوات جيش الدفاع مسارا لنفق إرهابي هجومي أخر امتد من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل حيث يوجد المسار تحت سيطرة جيش الدفاع ولا يشكل تهديدا".





وأضاف ادرعي: "لقد تم تفخيخ مسار النفق حيث يعرض كل من يدخل إليه نفسه للخطر"، مضيفا: "يجري جيش الدفاع أعمال دراسة داخل مسار النفق، ولذلك لا يتم كشف مكانها المحدد الآن".





وتابع أدرعي: "تتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر النفق من لبنان، والحديث يدور عن خرق فادح للقرار 1701 وسيادة دولة إسرائيل".





وقال أدرعي: "جيش الدفاع سيواصل العمل وفق الخطة المقررة لكشف وإحباط الأنفاق الإرهابية"، مضيفا: "سنواصل كشف مزيد من التفاصيل لاحقا".