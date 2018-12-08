الجيش الإسرائيلي يعثر على نفق آخر على حدود لبنان
السبت 08/ديسمبر/2018 - 07:39 موكالات
حمل الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، الحكومة اللبنانية المسؤولية عن حفر الأنفاق، معتبرا ذلك انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم "1701".
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له: "كشفت قوات جيش الدفاع مسارا لنفق إرهابي هجومي أخر امتد من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل حيث يوجد المسار تحت سيطرة جيش الدفاع ولا يشكل تهديدا".
وأضاف ادرعي: "لقد تم تفخيخ مسار النفق حيث يعرض كل من يدخل إليه نفسه للخطر"، مضيفا: "يجري جيش الدفاع أعمال دراسة داخل مسار النفق، ولذلك لا يتم كشف مكانها المحدد الآن".
وتابع أدرعي: "تتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر النفق من لبنان، والحديث يدور عن خرق فادح للقرار 1701 وسيادة دولة إسرائيل".
وقال أدرعي: "جيش الدفاع سيواصل العمل وفق الخطة المقررة لكشف وإحباط الأنفاق الإرهابية"، مضيفا: "سنواصل كشف مزيد من التفاصيل لاحقا".
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