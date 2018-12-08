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مدرب عمال المنصورة: يوضح أسباب تعادل عمال المنصورة بالقسم الثالث

السبت 08/ديسمبر/2018 - 07:44 م
مدرب عمال المنصورة: يوضح أسباب تعادل عمال المنصورة بالقسم الثالث
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زياد مأمون
 

صرح مسعد الجيار المدير الفني لعمال المنصورة بأنة فريقة يواجهة سوء توفيق كبير منذ بداية الموسم الحالي بدوري القسم الثالث.

وأشار الجيار في تصريح لـ "الفجر الرياضي" : واجهنا اليوم فريق مركز شباب السنبلاوين، وكان الفوز قريب من لاعبي العمال، لكن غياب التوفيق تسبب في الخروج بنتيجة التعادل.

وأضاف "نأمل في تحقيق الفوز خلال الجولات المقبلة، وأن يكون التوفيق حليفنا".

وكان فريق العمال قد تعادل بهدف لمثلة أمام فريق شباب السنبلاوين بدوري القسم الثالث.

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