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مدرب شباب السنبلاوين: التعادل مع العمال جيد والفريق يتقدم في الترتيب

السبت 08/ديسمبر/2018 - 07:44 م
مدرب شباب السنبلاوين: التعادل مع العمال جيد والفريق يتقدم في الترتيب
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زياد مأمون
 

اعرب محمد رضا المدير الفني لفريق مركز شباب السنبلاوي عن رضاة لتعادل فريقة اليوم أمام فريق عمال المنصورة في المباراه التي جمعت بينهما علي ملعب عمال المنصورة ضمن مواجهات الجوله السادسه عشر لدوري القسم الثالث.



وقال "رياض" لـ "الفجر الرياضي" أن المباراه كانت قويه والفريقان ثدما كرة ممتعة، وان التعادل مرضي للفريقان اللذان يحاولا الخروج من المأزق بجدول الترتيب.



وإختم تصريحاتة بأنة تولى تدريب شباب السنبلاوين وكان يملك في رصيدة نقطة وحيدة، والآن أصبح يتواجد في المركز السادس برصيد 15 نقطة.


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