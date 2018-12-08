يلا شوت .. Man City اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم بدون تقطيع السيتي متصدر البريمير ليج برصيد 41 نقطة من 13 انتصار وتعادل وحيد، يسعى لمواصلة تربعه على قمة الدوري وتفادي فقدان الصدارة لليفربول ملاحقه الأول صاحب الـ39 نقطة ويدخل لقاء اليوم بقيادة مديره الفني الإسباني المخضرم بيب جوارديولا لحصد النقاط الثلاث في مواجهة يعلم جيدا لاعبي السيتي أنها لن تكون سهلة أبدا عليهم ويعول الفريق كثيرا على جهود ساني وأجويرو وسترلينج لحسم المباراة، وكان الفريق السماوي قد فاز في المباراة الماضية على واتفورد بهدفين مقابل هدف، شاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم السبت بدون تقطيع في البريمير ليج.





البلوز تشيلسي يدخل مباراة اليوم وهو قادم من خسارة قاسية وغير متوقعة امام ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف جعلته يتراجع للمركز الرابع برصيد 31 نقطة جمعها من 9 انتصارات و4 تعادلات وهزيمتين ولن يقبل الإيطالي ساري بأي تعثر جديد للفريق خاصة في ظل رغبة إدارة البلوز في المنافسة على اللقب، ويعول الفريق كثيرا على جهود نجمه الأول البلجيكي إيدين هازارد والإسباني موراتا مهاجم الفريق، جاري الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم السبت 8-12-2018 لايف اتش دي.





على استاد ستامفورد بريدج سيكون عشاق الكرة العالمية على موعد مع مباراة نارية بين السيتي وتشيلسي في السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت 8 ديسمبر 2018، في بث حي ولايف عبر روابط سريعة بدون تقطيع لجميع السرعات، يسبقه الاستوديو التحليلي للبريمير ليج، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2، لايف اتش دي مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم السبت 8-12-2018.