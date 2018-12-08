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النيابة تحقق في واقعة سرقة فرع شركة محمول بالطالبية

السبت 08/ديسمبر/2018 - 07:44 م
النيابة تحقق في واقعة سرقة فرع شركة محمول بالطالبية
أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع إحدى شركات المحمول، وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة فرع الشركة مقر عمل الأول، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة. 

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة،من العميد أسامة عبدالفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بتلقي الرائد مصطفي عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بلاغا من كلٍ من محمد أ. ى، محام بإحدى شركات الاتصالات، مصطفى ط. م، مدير فرع بذات الشركة بدائرة القسم، باكتشاف الثاني سرقة مبلغ مالي، 13 هاتف محمول ماركات مختلفة، جهاز DVR، 198 كارت شحن من داخل الفرع محل عمله.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة لمكان البلاغ وبالفحص تبين عدم وجود آثار عنف أو ثمة تلفيات بالأبواب الخارجية والأقفال أو خزينة الفرع، وتبين وجود نسخة من المفاتيح داخل الفرع.

وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، أسفرت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المُبلغ الثاني بالاشتراك مع آخر يدعى "محمد ر.م"، 21 سنة، عامل، مقيم بالهرم، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمَين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهما ضبط كافة المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.

المزيد عن: منطقة الطالبية شركة محمول الهرم النيابة العامة
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