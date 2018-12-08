هذه الأشياء لا تستغنى عنها شروتي حسن في حقيبتها
السبت 08/ديسمبر/2018 - 07:43 ممريم الشريف
كشفت النجمة الهندية شروتي حسن، أنها تحرص على وجود العدسات اللاصقة فس حقيبتها، لافتة إلى أنها خاصة بضعف نظرها.
وأوضحت "حسن" خلال لقائها فى برنامج "BOLL YWOOD" المعروض على قناة MBC BOLLYWOOD، أنها لا تستغنى عن كريم الوقاية من الشمس، وقلم الروج، ومنظف اليدين في حقيبتها.
وأوضحت "حسن" خلال لقائها فى برنامج "BOLL YWOOD" المعروض على قناة MBC BOLLYWOOD، أنها لا تستغنى عن كريم الوقاية من الشمس، وقلم الروج، ومنظف اليدين في حقيبتها.
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