افتتاح معرض "حلاوة زمان" للفنانة سماء يحيى (صور)

افتتح ا.د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض "حلاوة زمان" للفنانة د. سماء يحيى بقاعة (إيزيس) بمركز محمود مختار الثقافي يوم الخميس الماضي بحضور ا.د. حمدي أبوالمعاطي نقيب التشكيليين وعدد من قيادات القطاع ولفيف من الفنانين والنقاد.





وذكرت الفنانة سماء يحيى .. " .."حلاوة زمان" يجمع بين الخزف والنحت استكمالاً لمشروعي السابق الذي كان نتاجه معرضين هما "عرايس بتترص" و "دنيا"، فأعماله هي استكمال لرحلة استكشاف جمال القديم والمهمل والناقص من خلال رؤيتي للتراث الشعبي في النحت الخشبي، ومنذ التجربتين السابقتين كانت جمالية ما نراه قبحاً أو لا قيمة له وكيفية تحويله إلى قيمة هي شاغلي الأكبر الآن بعيداً عن الفخامة والتجميل والزخرفة التي ميزت أغلب الأعمال الفنية المستلهمة من الفن الشعبي وكذلك التي تحاول أن تجيب عن تساؤل الهوية وتصنع فن وطني، رؤيتي في كل من الخزف والخشب هي رؤية الفنان الشعبي القديم."





وأضافت: "مجموعتي "حلاوة زمان" ترتكز على أسس الفن الشعبي والخامات المهملة والقديمة والرخيصة إلى جانب الطين المحروق لأنني أريد أن أصنع فناً معاصراً فنأ لا يخاطب المشاعر الروحانية أو الذوق الجمالي بل فن جماله في اللامثالية أي في أنه لا يعتمد على القيمة المطلقة وإنما يعكس بخصوصيته رمزيته المنتمية لمجتمعه نظرة عالمية يتفاعل معها المتلقي في أي مكان لأنه يفهمها ويراها معبرة عن عصره من خلال تقديم نموذج معاصر لما يعتبر عملاً فنياً ... فالفن المعاصر ليس مجرد تعبير ذاتي بل هو مشروع متكامل وهذا هو مشروعي أو النموذج الذي أحاول أن أصنعه."





سماء يحيى دبلوم الفنون من كلية التربية الفنية جامعة حلوان عام2000، حاصلة على درجة الدكتوراة من كلية التربية الفنية عام 2009، لديها العديد من المقالات النقدية والبحثية المنشورة، أقامت وشاركت في كثير من المعارض الشخصية والجماعية في مصر والخارج، ونالت العديد من الجوائز، ولها مقتنيات شخصية في مصر - كندا - السعودية - الكويت - إيطاليا – عمان – فلسطين.







