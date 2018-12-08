أشبيلية يتعثر أمام فالنسيا ويفرط في صدارة الليجا

فرط فريق إشبيلية في اعتلاء قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، بتعادله مع مضيفه فالنسيا 1 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي شهدتن أيضا فوز أتلتيكو مدريد على ألافيس 3 / صفر.





وتقدم إشبيلية بهدف سجله بابلو سارابيا الدقيقة 55، وتعادل بلنسية بهدف سجله مختار دياخابي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.





ورفع إشبيلية رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر، الذي يواجه إسبانيول في وقت لاحق من اليوم، وبفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد، كما رفع فالنسيا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف أمام إيبار.





يذكر أن هذا التعادل هو الرابع لإشبيلية في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والخسارة في ثلاث، فيما يعد هذا التعادل هو التاسع لفالنسيا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في مثلها.

وفي المباراة الثانية، فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه ألافيس 3 / صفر.





وسجل أهداف أتلتيكو مدريد نيكولا كالينيتش وأنطوان جريزمان ورودريجو هيرنانديز في الدقائق 25 و82 و87.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث ، بفارق الأهداف خلف برشلونة وإشبيلية، فيما توقف رصيد ألافيس عند 24 نقطة في المركز الرابع.





يذكر أن هذا الفوز هو السابع لأتلتيكو مدريد مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في سبع مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة لفريق ألافيس مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في ثلاث.



