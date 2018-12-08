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باهر المحمدي يهنئ محمد صلاح

السبت 08/ديسمبر/2018 - 07:38 م
باهر المحمدي يهنئ محمد صلاح
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أحمد سعد
 
حرص باهر المحمدى المدافع الأيمن للإسماعيلى، على تهنئة زميله محمد صلاح لاعب ليفربول تليفونيًا عقب تألقه فى مباراة فريقه ضد بورنموث ضمن لقاءات الدورى الانجليزى.


وأصبح ” صلاح ” حديث العالم فى الساعات القليلة الماضية عقب احرازه ” هاتريك ” فى فوز فريقه برباعية نظيفة خلال منافسات الجولة الـ 16 ليتصدر ناديه جدول ” البريميرليج “.


ويرتبط ” المحمدى ” بعلاقة قوية مع واحد من أفضل لاعبى العالم منذ إنضمامه فى الفترة الأخيرة إلى صفوف منتخب مصر تحت قيادة المكيسكى خافيير أجيرى.


ويذكر أن الإسماعيلى يتواجد فى الوقت الحالى بدولة المغرب إستعدادًا لملاقاة الرجاء مساء الثلاثاء المقبل فى إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال على ملعب محمد الخامس.

المزيد عن: محمد صلاح لاعب ليفربول محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي
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