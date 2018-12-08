رمضان السيد: لاعبو سيراميكا كليوباترا يستحقون الدوري الممتاز





أشاد رمضان السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بأداء لاعبيه في المباراتين الوديتين أمام وادي دجلة وهليوبوليس.





وكان سيراميكا كليوباترا خاض مباراتين وديتين خلال الأسبوع الماضي، حيث فاز على وادي دجلة بهدفين نظيفين، ثم على هليوبوليس برباعية دون رد.





وقال السيد في تصريحات له :"اللاعبون ظهروا بمستوى مميز للغاية في كلا المباراتين، ونجحوا في تحقيق الفوز فيهما وسجلا ستة أهداف".





وأضاف "النتائج التي تحققت في المباريات الودية تعكس مستوى اللاعبين، وتحديدا أمام وادي دجلة يثبت أحقيتهم في التواجد بالدوري الممتاز".





وتابع "الهدف لدى الجميع داخل النادي واضح، وهو الصعود للدوري الممتاز، ونمتلك العوامل التي تساعدنا على تحقيق ذلك".





وأتم "الإدارة لا تبخل على الفريق بأي شئ، والفريق مكانه الدوري الممتاز، ونتطلع لتحقيق ذلك".