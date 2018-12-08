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مدرب هويسكا: نسعى لتعقيد المباراة على ريال مدريد

السبت 08/ديسمبر/2018 - 07:35 م
مدرب هويسكا: نسعى لتعقيد المباراة على ريال مدريد
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عمر عبدالعزيز
 
أشار فرانسيسكو رودريجيز، مُدرب فريق هويسكا، إلى أنه يتمنى تعقيد المُباراة على ريال مدريد غداً، ويجب أن يقدم لاعبيه 200% من مستواهم وأن يحاولوا تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال مُدرب هويسكا في تصريحات صحفية قبل مواجهة النادي الملكي: "ستكون مُباراة خاصة ضد خصمٍ من الأفضل في العالم، ويملك أفضل اللاعبين في العالم، الجميع يُريد المُشاركة في هذه المُباراة وجميع من في المدينة ينتظرها أيضاً".

وأضاف: "لما لا نُكرر ما فعله إيبار ضد ريال مدريد ، نحن لا نُقدم اداءً جيداً لكننا مُحترفون ونريد تقديم كل شيء وجعل الجماهير فخورين".

واختتم: "أنا قلق من الجميع في ريال مدريد، لقد انتصروا في المباراة الماضية ضد فالنسيا ولديهم فرديات مميزة جداً وكفريق يلعبون بشكل جيد".
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