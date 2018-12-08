مدرب هويسكا: نسعى لتعقيد المباراة على ريال مدريد

أشار فرانسيسكو رودريجيز، مُدرب فريق هويسكا، إلى أنه يتمنى تعقيد المُباراة على ريال مدريد غداً، ويجب أن يقدم لاعبيه 200% من مستواهم وأن يحاولوا تحقيق نتيجة إيجابية.





وقال مُدرب هويسكا في تصريحات صحفية قبل مواجهة النادي الملكي: "ستكون مُباراة خاصة ضد خصمٍ من الأفضل في العالم، ويملك أفضل اللاعبين في العالم، الجميع يُريد المُشاركة في هذه المُباراة وجميع من في المدينة ينتظرها أيضاً".





وأضاف: "لما لا نُكرر ما فعله إيبار ضد ريال مدريد ، نحن لا نُقدم اداءً جيداً لكننا مُحترفون ونريد تقديم كل شيء وجعل الجماهير فخورين".



