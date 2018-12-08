ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس.. وتنصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة ليلًا

السبت 08/ديسمبر/2018 - 07:37 م
الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس.. وتنصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة ليلًا
طباعة
رقية جمال
 
قال أحمد السيد، خبير الأرصاد الجوية، إن الأسبوع الماضي شهد حالة من عدم الاستقرار وخاصة على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية.

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه اعتبارًا من اليوم تنحصر الأمطار على السواحل الشمالية فقط، واعتبارًا من الغد سوف تنعدم فرص سقوط الأمطار، ويبدأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ليصل لمعدلاتها الطبيعية، ليسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا شديد البرودة في أخر الليل على كافة الأنحاء.

وناشد، المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة مساءًا خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، محذرًا الصيادين من ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط، مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية به، بينما البحر الأحمر مهيأ لممارسة كافة أعمال الملاحة البحرية. 
المزيد عن: حالة من الاستقرار الارصاد الجويه أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
نابولي
4
x
16:00
0
فروسينوني
كالياري
0
x
19:00
2
روما
الدوري السعودي
الهلال
2
x
14:05
2
النصر
الفتح
0
x
16:30
0
الحزم
الرائد
0
x
16:50
0
الأهلي
الدوري الإنجليزي
بورنموث
1
x
14:30
4
ليفربول
آرسنال
0
x
17:00
0
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
4
x
17:00
1
فولهام
تشيلسي
0
x
17:00
0
مانشستر سيتي
ليستر سيتي
0
x
21:45
0
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
3
x
14:00
0
ديبورتيفو ألافيس
فالنسيا
0
x
17:15
0
اشبيلية
إسبانيول
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الألماني
شالكه
1
x
16:30
1
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
3
x
16:30
0
نورنبيرغ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/8/2018 7:50:01 PM