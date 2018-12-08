الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس.. وتنصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة ليلًا

قال أحمد السيد، خبير الأرصاد الجوية، إن الأسبوع الماضي شهد حالة من عدم الاستقرار وخاصة على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية.





وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه اعتبارًا من اليوم تنحصر الأمطار على السواحل الشمالية فقط، واعتبارًا من الغد سوف تنعدم فرص سقوط الأمطار، ويبدأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ليصل لمعدلاتها الطبيعية، ليسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا شديد البرودة في أخر الليل على كافة الأنحاء.



