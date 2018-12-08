نص كلمة "السيسي" في جلسة شباب رواد الأعمال بمنتدى أفريقيا (فيديو)

رقية جمال – هدى عبد الرازق – داليا الحسين – كساب أحمد









استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة شباب رواد العالم بأفريقيا، بترحيبه برؤساء الدول والوزراء المتواجدين بالقاعة.





وأعرب "السيسي"، عن سعادته؛ للمشاركة في هذا الحادث الهام، الذي يمثل تأكيدا لرؤيته تجاه الشباب في مصر ودول القارة الإفريقية الشقيقة، وثقة في عقولهم، مؤكدًا أن الشباب أغلى ما نملك من ثورة، وأفكارهم هي المحفز الأساسي للاقتصاد، وتحقق التنمية الشاملة، فأنتم القوة القادة على تحقيق مستقبل أكثر إشراق للقارة، على أن إفريقيا تمتلك كافة العناصر التى تمكنها من تحقيق طفرة اقتصادية.









وجه "السيسي" خطابه للشباب الأفريقي، قائلًا: "أمامكم تحديات كبيرة تحتاج للمزيد من الاجتهاد والمثابرة وأثق تمامًا أنكم أهلًا لهذه التحديات، فأنتم أملنا ومستقبلنا"، مشيرًا إلى إن منتدى أفريقيا"2018" هو إحدى قنوات التواصل وتعزيز العلاقات بين دول القارة الأفريقية.





وأضاف "السيسي"، أن التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تتطلب تعزيز جهود التعاون مع القطاع الخاص، موصيًا شباب قارة أفريقيا بالثقة في النفس، قائلًا: "أوصيكم بالتحلي بالثقة والنفس لتحويل الأفكار لواقع ملموس بالنسبة لكم وللقارة بالكامل".





وأعلن أنه تم تأسيس وتفعيل دور مركز" فكرتك شركتك" لتعزيز دور رواد الأعمال لتحويل الأفكار إلى مشروعات واقعية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة تدريب 10 آلاف شاب مصري وإفريقي كمطوري ألعاب وتطبيقات خلال الـ3 سنوات القادمة.









وأكد "السيسي"، أن أفريقيا هى مستقبل الاقتصاد العالمي وريادة الأعمال لأنها تمتلك كافة العناصر التى تمكنها من تحقيق طفرة اقتصادية، مشيًرا إلى أن مصر حريصة على توحيد كافة مؤسسات الدولة وتأسيس أول مركز إقليمي لريادة الأعمال فى مصر بهدف تقديم كافة سبل الدعم اللازم للشركات الناشئة فى مصر وكافة دول المنطقة فضلًا عن إعادة وتصميم منهج متكامل لتأهيل وتدريب الشباب لريادة الأعمال.









وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بـ"منتدى إفريقيا 2018"، أنه تم الدعوة لتأسيس صندوق التمويل العربي الإفريقي لدعم ريادة الأعمال في العالم العربي وإفريقيا، منوهًا بأنه تم إصدار تشريعات وقوانين جديدة لدعم مشروعات الشباب مثل قانون تنظيم خدمة النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات وقانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقل، وتعديل قانون الشركات والسماح بتأسيس شركة الشخص الواحد.





وجه "السيسي"، التحية إلى مجموعة الشباب الذين عرضوا أفكارهم في جلسة رواد الأعمال، قائلا: "نشكركم".





وأشار "السيسي"، إلى أنه لو تفاعل كل المسئولين والشباب والقادة في الدول الأفريقية، سيتمكنوا من القضاء على التحديات، مؤكدًا أن الشباب هم الأمل، ولكن التحديات كبيرة في كل الدول ومنهم مصر، مشددا على ضرورة وجود فرص عمل للشباب، منوهًا بأن المشروعات تحتاج لطاقة وهى غير متوفرة في أغلب الدول.





وأوضح "السيسي"، أن التمويل والبيروقراطية تعيق التقدم للدول والشباب معًا، مضيفًا: "تحدياتنا لا تجعل شباب أفريقيا يتوقفون عن تنفيذ أحلامهم"، مشيرًا إلى أنه لابد من إتاحة الفرصة بأنفسنا وبأيدينا حتى تتقدم القارة السمراء للأمام، مشددا: "سنسعى جادين لإيجاد بنية أساسية جيدة بالدول الأفريقية".



