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فولكس فاجن ستتوقف عن تطوير محركات الوقود بحلول 2026

السبت 08/ديسمبر/2018 - 07:33 م
فولكس فاجن ستتوقف عن تطوير محركات الوقود بحلول 2026
فولكس واجن
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في اشاعات جديدة غير مؤكدة، تنوي فولكس فاجن التوقف عن تطوير أي محركات وقود جديدة بحلول عام 2026، مع استمرار إنتاج الأجيال الأخيرة من محركات الوقود لسنوات إضافية حتى بعد توقف تطويرها.

ستركز فولكس فاجن بدلاً من ذلك على السيارات الكهربائية التي ستنتجها على نطاق واسع بدأ من عام 2020 باستعمال قاعدة عجلات MBE الجديدة وتحت عدة علامات من العملاق الألماني.
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