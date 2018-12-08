فولكس فاجن ستتوقف عن تطوير محركات الوقود بحلول 2026

في اشاعات جديدة غير مؤكدة، تنوي فولكس فاجن التوقف عن تطوير أي محركات وقود جديدة بحلول عام 2026، مع استمرار إنتاج الأجيال الأخيرة من محركات الوقود لسنوات إضافية حتى بعد توقف تطويرها.



