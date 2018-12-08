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المدير الفني لسبورتنج كاسل يتقدم باستقالته عقب الخسارة أمام ميت خاقان

السبت 08/ديسمبر/2018 - 07:35 م
المدير الفني لسبورتنج كاسل يتقدم باستقالته عقب الخسارة أمام ميت خاقان
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سارة سالم
 


قدم أكرامي صابر المدير الفني لسبورتنج كاسل استقالته عقب هزيمة الفريق اليوم من ميت خاقان بهدفين نظيفين بالجولة ال16 للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث.

حيث خرج من الملعب متعصبا ووجه اللوم علي اللاعيبين، وعقب علي استهتارهم بالمباراة، ورصد الفجر الرياضي الحدث، حيث طالبهم بالتعاقد مع مدير فني جديد.

وتقدم بالاعتذار أيضا علي صفحته الشخصية عبر موقع فيس عن الاستكمال في الادارة الفنيه للفريق.

ويأتي سبورتتج في المركز ال11 برصيد 15 نقطة بعد مباراة اليوم

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