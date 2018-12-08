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بمشاركة سام مرسي.. ويجان يسقط أمام ديربي كاونتي

السبت 08/ديسمبر/2018 - 07:32 م
بمشاركة سام مرسي.. ويجان يسقط أمام ديربي كاونتي
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علاء خليف
 
 
تغلب ديربي كاونتي على نظيره ويجان أتليتك المحترف ضمن صفوفه النجم المصري سام مرسي، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "دي دبليو"، ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "شامبيونشيب".

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب المصري سام مرسي ضمن التشكيل الأساسي لويجان ولعب المباراة كاملة.

وجاء هدف ديربي كاونتي الوحيد، عبر اللاعب الإنجليزي جاك ماريوت في الدقيقة 21 من زمن اللقاء.

و رفع ديربي كاونتي بهذا الفوز رصيده من النقاط إلى 37 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد ويجان عند النقطة 25 في المركز السادس عشر بجدول ترتيب المسابقة.

المزيد عن: ويجان سام مرسي ديربي كاونتي
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