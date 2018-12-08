وزيرة البيئة: مصر في عهد "السيسي" تمتلك إرادة حقيقية لدعم المرأة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مشاركتها في جلسات منتدى إفريقيا 2018 الذي يقام تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنظمه وزارة الاستثمار بمدينة شرم الشيخ خلال يومي 8-9 ديسمبر الجاري، إن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تمتلك إرادة حقيقية لدعم المرأة ومنحها حقوقها وفتح المجال أمام المتميزات لتحصدن الصدارة، حيث تولت المرأة لأول مرة في عهده منصب المحافظ وحصلت ثماني سيدات علي حقائب وزارية في رقم غير مسبوق، ليصبح نموذجا للزعماء يحتذي به في دعم المرأة، وأحد الثمانية اللاتي ينافسن دائما علي لقب الأفضل بالجهد والرؤية المبدعة هي الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والتي أقدم لها الشكر مرتين الأولي علي هذا المؤتمر الرائع مع أشقائنا الأفارقة والثانية علي تعاونها المستمر والمثمر معنا في وزارة البيئة ولذلك أعتبرها شريكة في كل النجاحات التي حققتها وزارة البيئة منذ تحملي مسئولية المنصب الوزاري.





‎وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن استراتيجية الوزارة فى مجال الحفاظ على البيئة ترتكز على عدة محاور ممثلة فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتوفير مناخ داعم لتنمية مهارات الشباب والمرأة وإشراكهم في الخطط البيئية مع العمل علي دمج القطاع الخاص في منظومة العمل البيئي بالإضافة إلى ربط كل هذا بالالتزامات الدولية لدى مصر.





‎وأشارت خلال جلسة "السياسات ‎ المنظمة لقيادة المرأة" خلال فعاليات اليوم الأول للمنتدى والتي اعتبرتها من أهم جلسات المؤتمر، إلى أن المرأة تتمتع بدور فى غاية الأهمية وذات ارتباط وثيق الصلة بمجال الحفاظ على البيئة، وهو الأمر الذي يتطلب العمل على دعم وتنمية دور المرأة بصفة مستمرة لمواجهة تحديات القارة الأفريقية.

‎ونوهت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أنه على الرغم من نجاح أفريقيا خلال الفترة الماضية من زيادة المقاعد البرلمانية النسائية، بالإضافة إلى ربط الموارد الطبيعية بالبيئة، إلا أن متطلبات المرحلة الحالية تحتاج إلى المزيد نحو تعزيز ودعم ذلك الدور بصفة مستمرة.

‎وأكدت على أن نجاح المرأة فى المناصب القيادية فى البلدان الأفريقية يعد محور فى غاية الأهمية لضمان وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية وتقاسم المنفعة فمثلا قصيه تغير المناخ والتي تناقش حاليا فى بولندا وشرفت خلالها بحضور الشق الرئاسي ورئاسة الوفد المصري نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي الزعيم الذي جعل قضايا البيئة في صدارة الأولويات ويتفهم جيدا طبيعة العمل البيئي، سنجد أن المؤتمر يؤكد على أن تغيرات المناخ لا تؤثر فقط على مسارات التنمية فقط، ولكن أكثر فئة تتأثر بها وتؤثر فيها هى المرأة وهو ما يضع مهمة كبيرة علي عاتق المرأة الإفريقية في معركة قضايا البيئة لكن كلي ثقة أننا قادرات بتكاملنا ووحدتنا وتعاوننا علي إحداث الفارق الذي سيخدم شعوب العالم أجمع وليس إفريقيا فقط.



