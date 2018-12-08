جمارك بورسعيد تفرج عن سيارات بـ 340 مليون جنيه خلال نوفمبر الماضي

أفرجت جمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر نوفمبر الماضي عن 285 سيارة ركوب (ملاكى) موديلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النهائى وعدد 915 سيارة إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية 340 مليونا 236 ألفا 238 جنيها.





كما قامت الإدارة بإنهاء الإجراءات الجمركية بنظام الترانزيت على مشمول 147 بيانا جمركيا خلال نفس الفترة، وبلغت الضرائب الجمركية والرسوم المحصلة عن هذه السيارات 61 مليونا 731 ألف جنيه والرسوم والضرائب والرسوم المحصلة لحساب جهات آخرى 27 مليون 792 ألف 137 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 89 مليونا 523 ألفا 144 جنيها.





على جانب آخر بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر نوفمبر 2018 حوالى 1032 بيان جمركى بقيمة إجمالية 195 مليون 49 الف 367 جنيه . كما بلغت الضرائب والرسوم المحصلة عنها 14 مليون 439 الف 72 جنيه وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات آخر ى 30 مليون 595 الف 921 جنيه باجمالى ايرادات محصلة قدرها 45 مليون 34 الف 993 جنيه .





وخلال شهر نوفمبر بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 106 بيان جمركى وارد نهائى معدات ( حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية – سيارات نقل ) بقيمة إجمالية 37 مليون 380 الف 578 جنيه . وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 2 مليون 677 الف 692 جنيه والضرائب والرسوم المحصلة لحساب جهات آخر ى 6 مليون 761 الف 686 جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 9 مليون.