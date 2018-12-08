برشلونة واسبانيول كورة لايف برشلونة واسبانيول يلا شوت برشلونة واسبانيول كورة ستار

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السبت 08/ديسمبر/2018 - 06:16 معمرو عادل
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يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على إسبانيول في ملعب باور، بديربي كتالونيا ضمن الجولة 15 من الدوري الإسباني للدرجة الأولى.
برشلونة يدخل المباراة من أجل الفوز، آملاً في تعثر إشبيلية أمام فالنسيا في الإختبار الصعب على ملعب ميستايا.
فريق إسبانيول بالنسبة له الديربي شئ أخر، لا يهمه المركز الذي يلعب فيه ولكن الأهم هو الفوز على برشلونة، ولكن هذا الموسم الفريق يقدم مستويات جيدة، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد الرابع.
موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الاسباني
ستقام المباراة في تمام الساعة 21:45 العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، 22:45 الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.
القناة الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني
ستُبث المباراة على قناة "Bein Sports HD3" القطرية
وسيُعلق على المباراة المصري علي محمد علي
التشكيل المتوقع لبرشلونة
حراسة المرمى: تيرشتيجن
الدفاع: بيكيه، لينجليت، ألبا، سيميدو
الوسط: أرثر، بوسكيتس، راكيتيتس
الهجوم: ميسي، سواريز، كوتينيو
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