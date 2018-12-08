عاجل.. بعد قليل بدء جلسة شباب رواد الأعمال بإفريقيا بحضور الرئيس السيسي

وانطلقت اليوم السبت فعاليات منتدى أفريقيا 2018، بعدد من الجلسات الخاصة منها جلسات حول تمكين المرأة، فيما شهدت الفعاليات توقع عددا من مذكرات التفاهم والبروتوكولات بين عدد من الهيئات الاقتصادية المصرية وأخرى عربية.