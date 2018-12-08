عاجل.. بعد قليل بدء جلسة شباب رواد الأعمال بإفريقيا بحضور الرئيس السيسي
السبت 08/ديسمبر/2018 - 06:16 مكساب أحمد
أفادت فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل، أن جلسة شباب رواد الأعمال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ستبدأ بعد قليل.
وانطلقت اليوم السبت فعاليات منتدى أفريقيا 2018، بعدد من الجلسات الخاصة منها جلسات حول تمكين المرأة، فيما شهدت الفعاليات توقع عددا من مذكرات التفاهم والبروتوكولات بين عدد من الهيئات الاقتصادية المصرية وأخرى عربية.
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