شاهد.. أول ظهور لتوأم أمل علم الدين (صور)

لا تزال قصة الثنائي الشهير، المحامية البريطانية من أصل لبناني ​أمل علم الدين،​ والنجم ​جورج كلوني​، محط أنظار الصحافة العالمية والمحلية.





فقد رصدت عدسات الباباراتزي “أمل كلوني”، البالغة من العمر 40 عامًا، وهي تحمل طفليها "أليكساندر" و"إيلا" بين يديها مُتوجِّهةً إلى سيارة الدفع الرباعي السوداء التي كانت بانتظارها أثناء مغادرتها إحدى فنادق مدينة نيويورك.