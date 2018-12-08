20 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تخوض غدًا الأحد، مواجهة طلائع الجيش ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري العام.





وضمت القائمة كلا من:





شريف إكرامي وعلي لطفي، ووليد سليمان، وهشام محمد، ومؤمن زكريا وأيمن أشرف ومروان محسن، وأحمد حمودي وناصر ماهر وباسم علي، ومحمد شريف ومحمد هاني وسعد سمير وعمرو السولية وإسلام محارب وأحمد علاء وأحمد ريان وأحمد حمدي وأحمد الشيخ وكريم نيدفيد.