الان رابط يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر اليوم بدون تقطيع بى ان سبورت بث مباشر يوتيوب

يلعب فريق برشلونة مباراة قوية ضد إسبانيول مساء اليوم السبت والموافق 8 ديسمبر 2018 وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الاسباني.









ويلتقي برشلونة مع إسبانيول على ملعب الأخير وذلك اليوم السبت في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة و10:45 بتوقيت مكة المكرمة.









وستكون مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الاسباني مذاعة عبر قناة "بي إن سبورت 3" الرياضية بصوت علي محمد علي ويمكنكم مشاهدة اللقاء عبر موقع الفجر الرياضي.









ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 28 نقطة بينما إسبانويل في المركز الثامن برصيد 21 نقطة.