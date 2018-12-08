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فوز اتحاد الشرطة والتأمين وسقوط بهتيم بالقسم الثالث

السبت 08/ديسمبر/2018 - 06:04 م
فوز اتحاد الشرطة والتأمين وسقوط بهتيم بالقسم الثالث
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رأفت أمين
 

أسفرت نتائج الجولة الـ 16 للمجموعه السادسة للقسم الثالث عن فوز مصر للتأمين بقيادة رمضان ابراهيم بهدف نظيف على حساب فريق الغابة، سجلة اللاعب أحمد فاروق.

وحقق فوز اتحاد الشرطة الفوز على منشيه ناصر 2-0، ونجح فريق إسكو في إقتناص فوز كبير على حساب فريق بهتيم 3-1.

وتمكن القومى من عبور المرج بالفوز 2-1، بينما تعادل العبور مع الأميرية سلبياً، وفاز السكة الحديد على الماطة 3-2، وتأجلت مباراة الاتصالات والبلاستيك.

الترتيب

1- السكه 39 نقطة
2- الشرطة 33 نقطة
3- الاتصالات 31 نقطة
4- البلاستيك 29 نقطة
5- التامين 27 نقطة
6- الماظه 25 نقطة
7- بهتيم 25 نقطة
8- العبور 18 نقطة
9- الغابه 17 نقطة
10- القومى 17 نقطة
11- الاميريه14 نقطة
12- المرج 14 نقطة
13- اسكو 12 نقطة
14- منشيه ناصر نقطتين
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