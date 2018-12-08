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محمد صلاح يدخل قائمة "العظماء" مع ليفربول

السبت 08/ديسمبر/2018 - 05:57 م
محمد صلاح يدخل قائمة العظماء مع ليفربول
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علاء خليف
 

قاد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي فريقه لتحقيق فوزًا كاسحًا على نظيره بورنموث برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ونجح محمد صلاح في تسجيل "هاتريك" لفريقه في شباك بورنموث ورفع رصيد أهدافه مع الريدز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم لـ10 أهداف تقاسم بها صدارة ترتيب هدافي البريميرليج مع الجابوني أوباميانج نجم أرسنال الإنجليزي.

كما رفع "صلاح" رصيد أهدافه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي إلي 42 هدفًا ليدخل قائمة العشرة لاعبين الأكثر تسجيلًا لليفربول في "البريميرليج" عبر التاريخ، ويحتل المرتبة رقم 9، متفوقًا على الثنائي فيرمينيو وماكمانمان.

وإليكم أفضل هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ:

1- روبي فاولر .. 128 هدفًا

2- ستيفن جيرارد .. 120 هدفًا

3- مايكل أوين .. 118 هدفًا

4- لويس سواريز .. 69 هدفًا

5- فرناندو توريس .. 65 هدفًا

6- ديريك كاوت .. 51 هدفًا

7- دانييل ستوريدج .. 50 هدفًا

8- إيان راش .. 45 هدفًا

9- محمد صلاح .. 42 هدفًا

10- ماكمانمان – فيرمينيو .. 41 هدفًا

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