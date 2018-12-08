فوز دكرنس وبورفؤاد وبلقاس وتعادل اتحاد المنزلة بالقسم الثالث









أقيمت اليوم خمس مواجهات بالمجموعة العاشرة بالقسم الثالث فيما تأجل لقاء وحيد بين غزل دمياط وشربين بسبب سوء حالة أرضية ملعب غزل دمياط نتيجة سقوط الأمطار .





المباراة الأبرز جمعت بين فريقي دكرنس وضيفه بني عبيد علي ملعب دكرنس حيث تقدم لدكرنس السيد شوكة من ركلة جزاء في الشوط الأول وأضاف المدافع محمد نبيل الهدف الثاني لدكرنس في الشوط الثاني قبل أن يقلص إبراهيم السامولي النتيجة بهدف لبني عبيد .





ثم أضاف دكرنس الهدف الثالث بواسطة محمد عبدالمطلب فيما قلص عادل فكري النتيجة بهدف أطلق بعدها محمود وفا حكم اللقاء صافرة النهاية .





علي جانب أخر واصل بورفؤاد ملاحقة الصدارة بعدما تغلب بثلاثية نظيفة علي ضيفه المطرية سجلها إبراهيم خليل وعبدالله رؤوف ومحمود الخميسي .





وتمكن بلقاس من تحقيق فوز غالي وثمين بهدف وحيد من ركلة جزاء علي حساب ضيفه فارسكور .





وإكتفى اتحاد المنزلة بالتعادل الايجابي بهدف لمثله أمام مياه الدقهلية، فيما عاد ميت الخولي بنقطة غالية بتعادل إيجابي بهدف لمثله خارج ملعبه أمام الرباط والأنوار .





ترتيب فرق المجموعة العاشرة عقب مباريات الجولة ١٤ :





1 دكرنس 36 نقطة

2 بورفؤاد 32 نقطة

3 شربين 29 نقطة (مباراة مؤجلة)

4 إتحاد المنزلة 18 نقطة (مباراة مؤجلة)

5 غزل دمياط 18 نقطة (مباراة مؤجلة)

6 بلقاس 17 نقطة

7 مياه الدقهلية 16 نقطة

8 بنى عبيد 13 نقطة

9 المطرية 11 نقطة (مباراة مؤجلة)

10 ميت الخولى 10 نقاط

11 فارسكور 9 نقاط

12 الرباط والأنوار 8 نقاط