الموت يفاجئ أحد أبطال مسلسل "باب الحارة".. تعرف على التفاصيل
السبت 08/ديسمبر/2018 - 05:53 مالفجر الفني
وافت المنية الفنان السوري أكرم التلاوي اليوم السبت، إثر أزمة صحية مفاجئة، تاركاً خلفه الكثير من الأعمال الدرامية في التلفزيون والإذاعة وعلى المسرح.
وتخرج التلاوي من كلية التربية قسم علم نفس في دمشق، وانضم إلى نقابة الفنانين السوريين في عام 1985.
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