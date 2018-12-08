الموت يفاجئ أحد أبطال مسلسل "باب الحارة".. تعرف على التفاصيل

وافت المنية الفنان السوري أكرم التلاوي اليوم السبت، إثر أزمة صحية مفاجئة، تاركاً خلفه الكثير من الأعمال الدرامية في التلفزيون والإذاعة وعلى المسرح.





وتخرج التلاوي من كلية التربية قسم علم نفس في دمشق، وانضم إلى نقابة الفنانين السوريين في عام 1985.

ومن أشهر أعماله في المسرح “فرعون لا يشبه الفراعنة” و”الدب” و”الخطوبة” و”هاملت يستيقظ متأخرًا”.