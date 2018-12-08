فوز مثير للسكة الحديد على ألماظة في القسم الثالث





فاز فريق السكة الحديد بقيادة جمال عبد الحميد وكمال أمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين على حساب فريق الماظة بدوري القسم الثالث.





تقدم السكة بهدفين في أول 13 دقيقة عن طريق عبد الفتاح شولا في الدقيقة 8 ومصطفى جعفر الهدف الثاني في الدقيقة 13، ثم سجل مصطفى صلاح الهدف الاول الماظه من ضربة جزاء في الدقيقة 20.





وفي الشوط الثاني أضاف مصطفى جعفر الهدف الثالث في الدقيقة 13، ثم أحرز أحمد عامر الهدف الثاني لفريق الماظة في الدقيقة 32.





جاء تشكيل السكة مكون من ابراهيم شعلها حارس مرمى، ومحمد سعيد واسلام عبده واسلام أبو العلا ومحمد عبد الفتاح شولا وأحمد سعد وعبد العليم السيد ومحمد أحمد ريعو وأحمد كشرى وصديق حسين ومصطفى جعفر.





البدلاء محمد جمال حارس مرمى وأحمد عارف توتى وأحمد مرسي وممدوح رأفت و وليد أنور، وعمر يوسف ووجدى يحيى.





تشكيل الماظة : خالد سعد حارس مرمى، وأحمد شكري ومحمود محمد ومصطفى صلاح وايهاب خالد وجلال محمد وأحمد عبد اللطيف وأحمد حافظ وأحمد عامر

وكامل عيدوابراهيم اسامة.





البدلاء : أسامة معوض حارس مرمى، ياسن محمد ومحمود محمد ومحمد بخيت وعلى سيد ومحمد مصطفى وفؤاد طة.





أدار المباراة الحكم محمود عاشور حكم ساحة، وتامر رشاد مساعد أول، ومحمود عامر مساعد ثاني، وإيهاب توفيق مراقب مسابقات، وخليل حامد مراقب حكام.





الفوز رفع رصيد السكة إلى 39 نقطة، بالمركز الاول، وتوقف رصيد الماظة عند 25 نقطة بالمركز السادس.





الترتيب





1- السكة 39 نقطة

2- الشرطة 33 نقطة

3- الاتصالات 31 نقطة

4- البلاستيك 29 نقطة

5- التأمين 27 نقطة

6- الماظه 25 نقطة

7- بهتيم 25 نقطة

8- العبور 18 نقطة

9- الغابه 17 نقطة

10- القومى 17 نقطة

11- الاميريه14 نقطة

12- المرج 14 نقطة

13- اسكو 12 نقطة

14- منشيه ناصر نقطتين



