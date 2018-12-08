استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت، وتقدم بوابة "الفجر" تحديث يومى لاسعار الريال السعودى واعلى سعر للشراء واقل سعر للبيع، وذلك من خلال كبرى البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري وجاءت الاسعار على النحو التالى:





سعر الريال السعودى في البنك الاهلى

4.76 للشراء

4.78 للبيع





سعر الريال السعودى في بنك القاهرة





4.74 جنيها للشراء

4.76 جنيها للبيع





سعر الريال السعودى في السوق السوداء

استقر سعر الريال السعودي بالسوق السوداء على متوسطاته السعرية في 3 شهور، مسجلا 4.70 جنيه للشراء و4.80 جنيه للبيع، ويختلف سعر السوق السوداء من منطقة لأخرى، ولا اعتماد علي أسعارها بشكل رسمي.

استقر سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية على نفس السعر في أكثر من شهر.





اعلى سعر لشراء الدولار واقل سعر للبيع





سجل أفضل شراء من مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 4.77 جنيه وأفضل بيع من البنك العربي بسعر 4.72 جنيه، مستمرا في الاستقرار على مستوياته السابقة.





سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 8/12/2018



