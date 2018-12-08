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أتلتيكو مدريد يعبر ديبورتيفو ألافيس بالثلاثة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 05:52 م
أتلتيكو مدريد يعبر ديبورتيفو ألافيس بالثلاثة
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وكالات
 
أكرم فريق أتلتيكو مدريد ضيافة ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة على ملعب واندا متروبوليتانو، في إطار منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستهل المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش التسجيل لأصحاب الأرض (الدقيقة 25) بعدما تسلم تمريرة عرضية من الظهير الأيمن الكولومبي سانتياجو أرياس.

وجاء الهدف الثاني بتوقيع الفرنسي أنطوان جريزمان (الدقيقة 82) بعدما اصطدمت الكرة بالقائم الأيمن، ليسكنها الجانب الأيسر من المرمى، بينما سجل رودريجو هيرنانديز الهدف الثالث لـ"الروخيبلانكوس" (الدقيقة 87).

وانسحب المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز من اللقاء (الدقيقة 39) جراء تعرضه لإصابة في الركبة اليمنى إثر تدخل عنيف من جانب المهاجم الأرجنتيني جوناثان كاييري، ورغم أنه حاول الاستمرار في اللعب لكن لم يستطع المواصلة.

وتم استبدال هيرنانديز بالأوروجوائي خوسيه ماريا خيمينيز، العائد من التعافي من إصابة أبعدته عن الملاعب 5 مباريات.

وبهذه النتيجة، رفع أتلتيكو رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني مؤقتا بنفس رصيد برشلونة المتصدر مع فارق الأهداف لصالح الفريق الكتالوني، وظل في جعبة ألافيس 24 نقطة يحتل بها المركز الرابع.

ومن المقرر أن يحل برشلونة مساء اليوم ضيفا على إسبانيول، كما سيخوض إشبيلية صاحب المركز الثالث مباراة صعبة في نفس الليلة خارج أرضه أمام فالنسيا.

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