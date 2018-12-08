"مزارعي الفواكه البولندية" يشكرون وزير التموين لدعوتهم لمعرض "فوود أفريكا"

بعث Maliszewski Miroslaw رئيس اتحاد مزارعي الفواكه البولندية، شكره لوزير التموين ومنظمي معرض فوود أفريكا للأغذية، على المجهود الرائع ودعوته ممثلا عن دول الاتحاد الأوروبي في المعرض، قائلًا: غرضنا من التواجد لعرض التفاح البولندى، والذي يحتل المركز الثاني على مستوى العالم من حيث التصدير، مشيرًا إلى أن السوق البولندي يصدر العديد من الإنتاج لكافة دول العالم وتحديدا مصر.





وأضاف أن المستهلك المصري كان لديه فرصة جيدة للتعرف وتذوق الأنواع المختلفة للتفاح الأوروبي خلال العام الماضي، ونأمل أن تتاح الفرصة ذاتها للمستهلك في الأسواق الأفريقية قريبا، دعا المشاركين لزيارة الجناح.





جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدة الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، بافتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمعرض فوود أفريكا للأغذية بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، ويستمر لمدة 3 أيام.





ويعد المعرض أهم وأكبر معرض متخصص للأغذية يقام في مصر، وذلك بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية وهيئة تنمية الصادرات والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.





ويشارك بالدورة الحالية للمعرض 320 شركة محلية وأجنبية تمثل نحو 32 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويتضمن هيكل المعروضات مئات الأصناف من المنتجات المختلفة التي تنتجها الشركات، كما يشهد معرض العام الحالى مشاركة نحو 500 مشتري أجنبي من خلال بعثة المشتريين الدوليين لعقد لقاءات عمل ثنائية B2B خلال أيام المعرض، بالإضافة إلى زيارات المصانع والمزارع.



