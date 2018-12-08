مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم 9-12-2018 في الدوري المصري
السبت 08/ديسمبر/2018 - 05:48 ممحمد الشيخ
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم الأحد 9-12-2018 في الدوري المصري ، حيث يمكن متابعة البث المباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش بدون تقطيع عبر موقع الفجر للبث المباشر وتوقيت مباشر الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري.
موعد الأهلي وطلائع الجيش
8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
7:00 مساءاً بتوقيت مصر .
القنوات الناقلة الأهلي وطلائع الجيش
الأهلي Vs طلائع الجيش .
البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 14).
القنوات الناقلة : ON Sport 1 (أون سبورت) .
الملعب : استاد السلام .
المعلق : أيمن الكاشف.
مشاهدة الأهلي وطلائع الجيش
يبدا البث المباشر لمباراة مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم 9-12-2018 في الدوري المصري قبل انطلاق اللقاء بنصف ساعة رجاء حفظ الرابط والعودة قبل المباراة.
مباشر الأهلي وطلائع الجيش
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