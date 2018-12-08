أحمد خليل يحسم مشاركته في الموسم الرمضاني المقبل

أكد النجم أحمد خليل، أنه لم يتعاقد على عمل درامي للموسم الرمضاني المقبل.

وأضاف "خليل"، في تصريحات صحفية: "لا أهتم بهذه الفكرة لأنني أؤيد الموسم الجديد وأري أنه يعطي للمشاهد فرصة للمشاهد بشكل أعمق بدلا من شهر رمضان المزدحم بالأعمال الفنية".

يذكر أن آخر أعمال خليل في الدراما مسلسل "كأنه امبارح" يشارك في بطولة المسلسل "أحمد وفيق، وفاء صادق، إسلام جمال، محمد سليمان، محمد الشرنوبي، مي الغيطي، أحمد خليل ومحسن منصور"، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم ناعوم، أخرجه في البداية حاتم علي، ثم أكمله المخرج أكرم فريد.