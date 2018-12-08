قبل نهائي الليبرتادورس.. 8 معلومات لا تعرفها عن رابطة بارا برافا

تترقب جماهير وعشاق كرة القدم العالمية مباراة السوبر كلاسيكو بين فريقي ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيين في نهائي كأس الليبرتادوريس الأحد المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.





وكان اللقاء تم تأجيله منذ 24 نوفمبر الماضي بسبب الأحداث التي وقعت وتعرض حافلة فريق بوكا جونيورز للرشق بالحجارة وتهشمها على مدخل ملعب المونومنتال من بعض مشجعي ريفر بليت والذين ينتمون لمجموعات البارا برافا.





ولكن ما هي روابط البارا برافا ؟ وما علاقتهم بكرة القدم والأنشطة التي يمارسونها ؟ هذا ما يستعرضه الفجر الرياضي.





- البارا برافا أو مايعرف باللاتينيّة بالخـارجين عن القانون، هو اسم يطلق على مجموعات مشجعي فرق كرة القدم في أمريكا الجنوبية وهي تشبه طريقة الألتراس الأوروبية.





- من أهم مميزاتهم في التشجيع هو الوقوف طيلة وقت المباراة وترديد الأغاني التشجيعية بالاضافة إلى تصرفات تشجيعية أخرى.





- نشـأ هذا النّظـام في الأرجنتين عن طريق محبّي فريق سان لورنزو الارجنتيني وذلك في الخمسنـات من القرن المـاضي حيث كانت أوّل مجموعة تحت اسم ' LA BB.





- انتشره هذه الظّـاهرة في كامل أنحـاء أمريكا اللاتينيّة بداية من الأرجنتين ووصولا إلى بوليفيا والإكودور.





- تتميز هذه المجموعات بالتعصّب المبالغ فيه، حيث تتمّ الإتجار بالمخدّرات في المدرّجات وأيضا تعمّد العنف في كلّ المباريات، أي هو نوع من الـهوليغانيزم لكن بطريقة أكثر عنف وأحيانا تحدث بعض حالات القتل في الماريات السّاخنة مثل سنة 1996 في كولومبيا بين فريقي أمريكا دي كالي الكولومبي واستوديانتس الأرجنتيني.





- ظّـاهرة أو رابطة اللاّعب رقم 12 وهي تسمية أو كنية الجماهير البوكاويّة نسبة لفريق بوكا جونيورز العريق وتمّ تـأسيسهـا سنة 1969 ومرّ بيهـا عديد الكابوات أفضلهم وأقواهم وأكثرهم شجاعة هو الكابو السابق رافائيل دي زيو الذي تمّ تـأليف كتـاب كامل حول حياته، حيث تمّ ايقـافه العديد من المرّات ودخوله للسّجن كثيرا وذلك لتجارته للمخدّرات في البومبونيرا وأيضـا لتسبّبه في حوادث إطلاق نار بين رابطتين تنتميان لنادي ريفر بليت.





- لا يهتم مشجعو بوكا جونيورز بالدخلات أو التيفوهـات وانّمـا يؤمنون بالتّشجيع المتواصل ولاشيء غيره.





- بغضّ النّظر عن تجارتهم للمخدّرات وأحداث العنف في الملاعب فانّ رابطة اللاعب رقم 12 تحصل على نسبة 5 بالمئة عن كلّ صفقة بيع لاعب من بوكا جونيور مثلا صفقات ريكلمي وجاجو وبيع داتولو.