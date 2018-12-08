رابط سريع Man City بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي كورة لايف |مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم

موقعة نارية سيكون عشاق كرة القدم في جميع انحاء العالم على موعد مع متابعتها وذلك اليوم السبت الموافق الثامن من شهر ديسمبر لعام 2018 ميلاديا حيث يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على نظيره فريق تشيلسي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، في قمة على صفيح ساخن ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بث حي لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم السبت 8-12-2018 في الدوري الإنجليزي الممتاز بطولة البريميرليج.





ويرغب متصدر الدوري الانجليزي الممتاز فريق مانشستر سيتي برصيد احدى واربعين نقطة جمعها من 13 انتصار وتعادل وحيد ولم يتلقى اي هزيمة حتى الان، في مواصلة سلسلة الانتصارات من اجل الحفاظ على تربعه على صدارة الدوري الانجليزي الممتاز، والابتعاد عن ليفربول منافسه الاقرب صاحب المركز الثاني برصيد تسعة وثلاثين نقطة، ويدخل لقاء اليوم بقيادة مديره الفني الإسباني المخضرم بيب جوارديولا لحصد النقاط الثلاث في مواجهة من العيار الثقيل امام فريق تشيلسي العنيد ، وكان السيتي قد فاز في مباراة الجولة الماضية على واتفورد بهدفين مقابل هدف، شاهد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم السبت بدون تقطيع في البريمير ليج.





صاحب الارض والجمهور فريق تشيلسي يخوض مباراة اليوم على ملعبه ستامفورد بريدج من اجل تحقيق الفوز وتعويض هزيمته في الجولة الماضية على يد فريق ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، ليتسبب ذلك في تراجعه إلى المركز الرابع برصيد احدى وثلاثين نقطة جمعها من تسعة انتصارات واربعة تعادلات وهزيمتين، ولن يقبل الإيطالي ساري مدرب تشيلسي باي نتيجة من اجل المنافسة على اللقب، الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم السبت 8-12-2018.





تبدا مباراة اليوم بين تشيلسي ومانشستر سيتي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة اليوم السبت 8-12-2018 ، حيث ستذاع المباراة في بث حي ولايف عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي ، beIN SPORTS HD 2، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم السبت 8-12-2018.