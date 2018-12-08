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عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد "هاتريك" بورنموث

السبت 08/ديسمبر/2018 - 04:30 م
عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد هاتريك بورنموث
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الفجر الرياضي
 

علق النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول على الفوز على بورنموث 4-0 وتسجيل ثلاثة أهداف في المباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.


وسجل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي "هاتريك" في شباك "بورنموث" في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن على ملعب "فيتالتي"، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وقال محمد صلاح في تصريحات تليفزيونية بعد اللقاء :" الهدف الثالث لي في بورنموث كان الأفضل وسجلت بهدوء".

 

وتابع محمد صلاح:" توقعاتي عالية أمام المرمى وأتمنى تحقيق الكثير والأهم أن نفوز مع ليفربول في كل مباراة وأتمنى تحقيق الألقاب".

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