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الداخلية الفرنسية: اعتقال 700 باحتجاجات "السترات الصفراء"

السبت 08/ديسمبر/2018 - 04:28 م
الداخلية الفرنسية: اعتقال 700 باحتجاجات السترات الصفراء
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وكالات
 
أعلن نائب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، أن نحو 31 ألف شخص شاركوا في تظاهرات حركة "السترات الصفراء" في أنحاء فرنسا، اليوم السبت، مشيراً إلى اعتقال 700.



وقال لقناة "فرانس2" التلفزيونية: "على الصعيد الوطني، ويشمل ذلك باريس، تم اعتقال أكثر من 700 شخص، بينما بلغ عدد المشاركين في التحرك 31 ألفاً في أنحاء البلاد بينهم ثمانية آلاف في باريس".



وطالب المشارون في احتجاجات السترات الصفراء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالظهور والرد على مطالبهم.

المزيد عن: السترات الصفراء الداخلية الفرنسية اعتقال احتجاجات 700
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