الداخلية الفرنسية: اعتقال 700 باحتجاجات "السترات الصفراء"

أعلن نائب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، أن نحو 31 ألف شخص شاركوا في تظاهرات حركة "السترات الصفراء" في أنحاء فرنسا، اليوم السبت، مشيراً إلى اعتقال 700.







وقال لقناة "فرانس2" التلفزيونية: "على الصعيد الوطني، ويشمل ذلك باريس، تم اعتقال أكثر من 700 شخص، بينما بلغ عدد المشاركين في التحرك 31 ألفاً في أنحاء البلاد بينهم ثمانية آلاف في باريس".